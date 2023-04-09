Жан Тодт: «Феррари» чего-то не хватает, им нужно нанимать лучших сотрудников

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поделился мнением о неудачных выступлениях «Феррари» в последние сезоны.

Последний раз гонщик «Скудерии» выигрывал чемпионат мира в 2007 году. Это был Кими Райкконен.

«Они выигрывали гонки, но не завоевали титул. С тех пор как я ушёл, «Феррари» остаётся одной из лучших команд чемпионата. Чего-то им не хватает. Эта команда — одно из главных действующих лиц в Формуле-1, но этого ещё недостаточно для чемпионства. Давайте дадим им время, чтобы они показали, что способны сделать решающий шаг.

Им нужно нанимать лучших сотрудников. Не только в технический персонал. Очень важно, чтобы у тебя было всё лучшее в каждой области. О компании судят по входной двери. Судят по тому, как оператор отвечает на звонки. Нужно отбирать лучших и затем координировать их, создавать благоприятную среду», — цитирует Тодта Corriere della Sera.