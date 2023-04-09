Вольф: «Астон Мартин» прибавил не по волшебству, всё благодаря работе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что его команда ещё способна побороться за победы в Формуле-1, а также отметил превосходство «Ред Булл» над остальными гоночными коллективами и прогресс «Астон Мартин».

«Нельзя отрицать, что есть команда, которая впереди всех остальных, и есть мы, «Астон Мартин» и «Феррари», которые очень близки. Чтобы снова бороться за чемпионство, нам нужно выигрывать у двух пилотов, которые сейчас далеко от всех. Но есть ещё борьба за место, скажем так, второй силы. Это две цели.

Мы видим, что одна команда справляется лучше остальных, «Астон Мартин» сделал большой шаг вперёд благодаря хорошей работе, а не по волшебству. Нет ничего таинственного в том, что делает машину быстрой. Это инженерия, совокупность всех аспектов, которые дают конкурентоспособность. Так что думаю, у нас есть всё, чтобы вернуться на вершину», — цитирует Вольфа Motorsport Italia.