«Хонда» может начать сотрудничество с «Астон Мартин» или «Маклареном»

«Хонда» рассматривает возможность объединения усилий с «Астон Мартин» или «Маклареном», чтобы начать сотрудничество в качестве поставщика двигателей. Окончательное решение будет принято в июне. Об этом сообщает GrandPrix.
Напомним, «Хонда» в 2026 году прекратит сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». При этом японский автопроизводитель подал заявку на участие в чемпионате мира в качестве поставщика моторов с сезона-2026, когда в силу вступит новый моторный регламент.
«Астон Мартин» может быть более привлекательным предложением, поскольку огромные инвестиции, сделанные Лоуренсом Строллом и его партнёрами, начинают окупаться, а новый завод команды, как ожидается, будет полностью введён в эксплуатацию к концу этого года.
Что касается «Макларена», то здесь стоит отметить, что руководитель команды Зак Браун в 2017 году расторг контракт с «Хондой», что может стать препятствием для сотрудничества в ближайшее время.
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