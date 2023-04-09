«Хонда» может начать сотрудничество с «Астон Мартин» или «Маклареном»

«Хонда» рассматривает возможность объединения усилий с «Астон Мартин» или «Маклареном», чтобы начать сотрудничество в качестве поставщика двигателей. Окончательное решение будет принято в июне. Об этом сообщает GrandPrix.

Напомним, «Хонда» в 2026 году прекратит сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». При этом японский автопроизводитель подал заявку на участие в чемпионате мира в качестве поставщика моторов с сезона-2026, когда в силу вступит новый моторный регламент.

«Астон Мартин» может быть более привлекательным предложением, поскольку огромные инвестиции, сделанные Лоуренсом Строллом и его партнёрами, начинают окупаться, а новый завод команды, как ожидается, будет полностью введён в эксплуатацию к концу этого года.

Что касается «Макларена», то здесь стоит отметить, что руководитель команды Зак Браун в 2017 году расторг контракт с «Хондой», что может стать препятствием для сотрудничества в ближайшее время.