Расселл рассказал, почему он считает Тото Вольфа отличным лидером

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу руководителя немецкой команды Тото Вольфа.

«Он является неотъемлемой частью моей карьеры. Высокоинтеллектуальный, харизматичный парень, он сыграл огромную роль в успехе команды и собирается сыграть огромную роль в возвращении Мерседеса на лидерские позиции.

Огромный мотиватор, невероятный лидер, он уделяет всем своё время. Неважно, говорит он с инженером или простым рабочим, он уважает всех. Я думаю, именно поэтому вокруг него до сих пор такая команда и такое доверие. Мне повезло работать с таким замечательным человеком. Он невероятный лидер», — приводит слова Расселла GPFans.