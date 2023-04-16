Расселл рассказал, почему он считает Тото Вольфа отличным лидером
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу руководителя немецкой команды Тото Вольфа.
«Он является неотъемлемой частью моей карьеры. Высокоинтеллектуальный, харизматичный парень, он сыграл огромную роль в успехе команды и собирается сыграть огромную роль в возвращении Мерседеса на лидерские позиции.
Огромный мотиватор, невероятный лидер, он уделяет всем своё время. Неважно, говорит он с инженером или простым рабочим, он уважает всех. Я думаю, именно поэтому вокруг него до сих пор такая команда и такое доверие. Мне повезло работать с таким замечательным человеком. Он невероятный лидер», — приводит слова Расселла GPFans.
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