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Каргинов сократил отставание от Вязовича перед финальным этапом «Золота Кагана»

Каргинов сократил отставание от Вязовича перед финальным этапом «Золота Кагана»
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Стали известны результаты третьего спецучастка первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам в категории T5.

Победителем третьего спецучастка «Золото Кагана» стал экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, Ивана Малькова и Данила Телепова. Второе место заняли ещё одни представители «КАМАЗа» – Айрат Мардеев, Сергей Кренев и Эльмир Ситдиков. Замкнули тройку лидеров Сергей Вязович, Павел Гаранин и Александр Швед из MAZ-SPORTauto.

Чемпионат России по ралли-рейдам (T5). Первый этап. Третий спецучасток:

1. «КАМАЗ-мастер» (Каргинов/Мальков/ Телепов) – 2:47.06.
2. «КАМАЗ-мастер» (Мардеев/Кренев/Ситдиков) – 2:51.00.
3. MAZ-SPORTauto (Вязович/Гаранин/Швед) – 2:55.42.

Общий зачёт после трёх спецучастков:

1. MAZ-SPORTauto (Вязович/Гаранин/Швед) – 7:21.45.
2. «КАМАЗ-мастер» (Каргинов/Мальков/ Телепов) – 7:23.09.
3. «КАМАЗ-мастер» (Мардеев/Кренев/Ситдиков) – 7:32.15.

Финальный этап «Золота Кагана» состоится завтра, 18 апреля, длина спецучастка – 254 км.

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