«Если бы мой отец был рядом, Тото такого бы не сказал». Штайнер ответил на критику Вольфа

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на критику со стороны босса «Мерседеса» Тото Вольфа, ранее заявившего, что Штайнер иначе бы обращался с Миком Шумахером, присутствуй в паддоке его отец, Михаэль.
«Я должен сказать, что, если бы мой отец был рядом, Тото не сказал бы того, что он сказал. Работать с Миком было нелегко, потому что оказывалось большое давление извне из-за его фамилии. Кроме того, он допускал серьёзные аварии, с которыми было сложно справиться команде, потому что они нанесли большой ущерб. Это приводит к переориентированию бюджета, снижению вложений в производительность в условиях потолка расходов.
Это было непросто, но гонки — это всегда непросто, а молодым парням сложно выступать в Формуле-1, там нужно заслужить место», — приводит слова Гюнтера Штайнера Sky Sports.
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