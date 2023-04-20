Де ла Роса: не вижу причин для «Ред Булл» менять Переса, он прогрессирует от гонки к гонке

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса уверен, что «Ред Булл» оставит Серхио Переса в команде и по окончании контракта.
«Я действительно думаю, что Чеко останется в «Ред Булл» или, по крайней мере, должен остаться, потому что с момента подписания контракта с «Ред Булл» он становился всё сильнее и сильнее. Он показал, что не так легко адаптироваться в большой команде, что нелегко привыкнуть к современной машине Формулы-1, однако Чеко — пример того, как пилот действительно может адаптировать болид к своему стилю пилотирования.
Эти новые современные машины очень сложны, у вас нет тестов, и вам приходится постоянно играть с балансом тормозов и прочими настройками. Это довольно сложно. Но сейчас, когда Чеко показывает хорошие результаты, я не вижу причин для «Ред Булл» заменять его», — приводит слова де ла Росы Motorsport Week.
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