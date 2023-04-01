В «Ред Булл» поставили Переса на место? Странная проблема лишает Чеко шансов на титул

Чеко ещё в тренировках сообщал команде о странном поведении машины, но инженеры так и не смогли ничем ему помочь.

Одно из главных событий квалификации перед Гран-при Австралии Формулы-1 произошло на первых минутах: Серхио Перес уже в третьем повороте заблокировал переднее правое колесо и вылетел в гравий, так и не успев показать никакого времени.

Удивительно, но проблема, которая привела к вылету, возникла на машине ещё за несколько часов до заездов и произошла в тот самый момент, когда у мексиканца, казалось, появился шанс побороться с Максом Ферстаппеном за чемпионство. Неужели в «Ред Булл» таким образом поставили второго пилота на место?

«Снова та же хрень!»

В пятницу у Переса проблем не было — настолько серьёзных, по крайней мере. Во второй сессии к тому же пошёл дождь, и провести настоящие квалификационные попытки пилоты не успели. А вот в третьей тренировке, прошедшей утром в субботу, Серхио почувствовал, что с машиной что-то не так.

«Всё в порядке с машиной? Я не могу нормально затормозить в первом повороте: заднюю часть болтает. А в третьем сильно блокируются передние колёса, — сообщал команде пилот. — От поворота к повороту очень нестабильный баланс на торможениях».

Вылет Переса в квалификации Гран-при Австралии Фото: twitter.com/f1

В течение двух с половиной часов, прошедших между свободными заездами и квалификацией, в «Ред Булл» пытались решить проблему — и вроде бы даже решили. Однако уже на первом быстром круге переднее правое (внутреннее) колесо заблокировалось — как раз на входе в тот самый третий поворот.

«Ред Булл» практически по прямой пролетел мимо апекса и зарылся в гравийной ловушке безопасности. «С этим нужно что-то делать, снова та же хрень!» — сообщил команде Серхио, прежде чем покинуть кокпит. Перес так и не проехал зачётный круг и остался в протоколах последним.

Двигатель или ошибка пилота?

После сессии инцидент с участием Чеко прокомментировал Хельмут Марко, советник «Ред Булл» по автоспорту. «В третьей тренировке были проблемы с торможением двигателем, — сказал он в интервью Servus TV. — Мы внесли неверные изменения, из-за чего Серхио не хватало уверенности в машине, возникала недостаточная поворачиваемость. Была тяга двигателя, но не такая, как в тренировках. К тому же было скользко, и, к сожалению, он соскользнул».

Марко таким образом возложил часть ответственности на команду, отметив, что с настройками инженеры так и не смогли разобраться, но в то же время дал понять, что и Перес мог бы сработать лучше. В конце концов Хельмут утверждает, что наряду с другими причинами вылет спровоцировали «неуверенность» пилота и скользкий асфальт — состояние которого, по мнению Марко, надо полагать, гонщик тоже должен был предвидеть.

Серхио Перес и Хельмут Марко Фото: Clive Rose/Getty Images

«Ужасный день, — сказал, в свою очередь, Чеко. — После третьей тренировки мы думали, что проблемы решены, но, очевидно, это не так. Надеюсь, к завтрашнему дню мы всё исправим, а иначе гонка будет очень трудной. Не хочу вдаваться в детали, это того не стоит, но нам необходимо работать всем вместе, чтобы преодолеть эти проблемы».

Серхио, как следует из его слов, не признаёт, что мог сделать что-то иначе в том эпизоде. К тому же для Переса провал в квалификации Мельбурна — удар по чемпионским амбициям. В общем зачёте Чеко уступает Ферстаппену лишь один балл, в теории мексиканец, держись он близко к Максу, в случае проблем у голландца смог бы отобрать титул. После прошедшей квалификации этот расклад выглядит всё более теоретическим.

«Ред Булл» специально притормозил второго пилота?

Вылет Переса произошёл буквально через два дня после того, как Серхио заявил о намерении побороться с Ферстаппеном. «Когда я пришёл в команду, она была совсем другой. Они выставляли по две машины лишь потому, что должны были. Но теперь я по-настоящему чувствую себя частью команды, чувствую, что я на своём месте, чувствую уважение, — сказал в четверг Чеко. — Команда полностью меня поддерживает, и шансы побороться за титул у меня такие же, как у Макса».

Неужели в команде решили остудить пыл мексиканца и отбросить его на шаг назад, чтобы тот не помешал Ферстаппену взять третий подряд титул? Совсем нет! Команде, что бы там ни говорил Перес, нужна вторая машина — хотя бы для того, чтобы сковывать соперников Макса в тактическом смысле и при необходимости сдерживать их так, как Серхио делал это в Абу-Даби в 2021 году.

RB19 выигрывает пока все квалификации сезона Фото: Robert Cianflone/Getty Images

В данный момент всё выглядит так, что у «Ред Булл» непобедимая машина, и пусть по скорости RB19 сейчас действительно нет равных, никогда нельзя исключать риск поломки. На предыдущем этапе, напомним, автомобиль Ферстаппена вышел из строя в самом начале Q2, Максу тогда пришлось стартовать 15-м.

«Ред Булл» — опытная и сверхпрофессиональная команда, и потому невозможно представить, что в Милтон-Кинсе настолько уверовали в свою непобедимость, что готовы по собственному желанию отправить одну из машин в конец пелотона. Если в команде очень захотят придержать Переса, это можно сделать тысячей других способов, не убирая его автомобиль из борьбы за очки. Не то чтобы это должно успокаивать Серхио, но шанс зацепиться за Ферстаппена в чемпионате всё-таки ещё есть — до конца сезона более 20 гонок.