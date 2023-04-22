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Ожье оштрафовали на минуту за неправильно пристёгнутый ремень безопасности

Ожье оштрафовали на минуту за неправильно пристёгнутый ремень безопасности
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Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье, представляющий «Тойоту», получил штраф в одну минуту за неправильно пристёгнутый ремень во время движения на втором спецучастке на Ралли Хорватии WRC.

Сообщается, что неправильно пристёгнут был не только сам Ожье, но и его штурман Винсент Ланде.

Ожье объяснил, что после замены колеса он пристегнулся и медленно начал двигаться, пока ремни не были правильно пристёгнуты. Затем он запросил у штурмана подтверждение того, что ремни безопасности пристёгнуты правильно, и начал двигаться быстрее. Однако и сам Ланде не был правильно пристёгнут. Штурман извинился за этот инцидент.

После восьми пройденных спецучастков Ожье располагался на пятом месте, но из-за штрафа стал седьмым.

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