Ожье оштрафовали на минуту за неправильно пристёгнутый ремень безопасности
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Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье, представляющий «Тойоту», получил штраф в одну минуту за неправильно пристёгнутый ремень во время движения на втором спецучастке на Ралли Хорватии WRC.
Сообщается, что неправильно пристёгнут был не только сам Ожье, но и его штурман Винсент Ланде.
Ожье объяснил, что после замены колеса он пристегнулся и медленно начал двигаться, пока ремни не были правильно пристёгнуты. Затем он запросил у штурмана подтверждение того, что ремни безопасности пристёгнуты правильно, и начал двигаться быстрее. Однако и сам Ланде не был правильно пристёгнут. Штурман извинился за этот инцидент.
После восьми пройденных спецучастков Ожье располагался на пятом месте, но из-за штрафа стал седьмым.
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