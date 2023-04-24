Алонсо: хотел бросить вызов «Феррари» и «Мерседесу» в 2024 году, но сделал это в Бахрейне
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанский ветеран Фернандо Алонсо признался, что команда превзошла собственные ожидания, бросив вызов лидерам чемпионата уже на первом Гран-при нынешнего сезона.
«Я надеялся, что 2023 год станет подготовительным, и в 2024-м, возможно, мы бы смогли бросить вызов «Феррари» и «Мерседесу». Однако мы бросили им вызов в первой же гонке в Бахрейне, так что теперь, очевидно, всё выглядит оптимистично.
В Баку, Имоле и Барселоне команды начнут обновлять машины, и с этой точки зрения мы должны остаться топовой командой. Необходимо многое изучить, чтобы стать претендентами на титул в 2024 году», – приводит слова Алонсо издание Motorsport.
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Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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