Квят высказался об участии в тестах новичков Формулы-Е

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал на своей странице в социальной сети тестовые заезды новичков Формулы-Е.

«Хорошие ощущения во время моего первого теста Формулы-Е! Я быстро набрал скорость и узнаю много нового с каждым кругом… Hasta la vista. Спасибо команде NIO за плавную езду», — написал Квят.

Напомним, в Берлине (Германия) завершились тесты новичков Формулы-E. Российский пилот Роберт Шварцман, выступивший за команду «Пенске», занял седьмое место. Ещё один россиянин и бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят из команды NIO стал десятым.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

В нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.