Формула-1 представила расписание ГП Азербайджана, который пройдёт в новом формате

Формула-1 утвердила новое расписание Гран-при Азербайджана после того, как стало известно, что этап пройдёт в обновлённом формате с двумя квалификациями.
Обновлённое расписание Гран-при Азербайджана (время мск):
Пятница, 28 апреля
12:30 — 13:30 Первая тренировка
16:00 — 17:00 Квалификация к основной гонке
Суббота, 29 апреля
11:30 — 12:30 Квалификация к спринту
16:30 — 17:30 Спринт
Воскресенье, 30 апреля
14:00 Основная гонка
Напомним, после трёх этапов нового сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 69 очков. На втором месте его напарник Серхио Перес с 54 баллами, замыкает топ-3 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с 45 очками.
В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», в тройке сильнейших также «Астон Мартин» и «Мерседес».
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