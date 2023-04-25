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Формула-1 представила расписание ГП Азербайджана, который пройдёт в новом формате

Формула-1 утвердила новое расписание Гран-при Азербайджана после того, как стало известно, что этап пройдёт в обновлённом формате с двумя квалификациями.

Обновлённое расписание Гран-при Азербайджана (время мск):

Пятница, 28 апреля

12:30 — 13:30 Первая тренировка

16:00 — 17:00 Квалификация к основной гонке

Суббота, 29 апреля

11:30 — 12:30 Квалификация к спринту

16:30 — 17:30 Спринт

Воскресенье, 30 апреля

14:00 Основная гонка

Напомним, после трёх этапов нового сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 69 очков. На втором месте его напарник Серхио Перес с 54 баллами, замыкает топ-3 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с 45 очками.

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», в тройке сильнейших также «Астон Мартин» и «Мерседес».