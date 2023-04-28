Шарль Леклер в третий раз подряд будет стартовать с поула в Азербайджане

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уже в третий раз подряд будет стартовать с поула на Гран-при Азербайджана. Ранее монегаск выигрывал квалификации на городской трассе в Баку в 2021 и 2022 годах.

Таким образом, монегаск улучшил собственный рекорд на этом автодроме — ранее ни одному из пилотов не удавалось брать здесь поул даже дважды за историю автодрома. Победителями квалификаций здесь становились Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Леклер. Напомним, этап на городском автодроме в Баку входит в календарь чемпионата мира с 2016 года (в тот сезон он назывался Гран-при Европы).

Примечательно, что обладатель второго места в квалификации Макс Ферстаппен впервые в карьере будет стартовать с первого ряда в гонке в Баку.

Что касается Леклера, то ему за две предыдущие попытки так и не удалось реализовать поул в хороший результат — в 2021 году он финшировал лишь четвёртым, а в прошлом сезоне и вовсе сошёл из-за проблем с силовой установкой.

Примечательно, что в Баку ещё никому не удавалось одержать две победы — за шесть прошлых сезонов на трассе было шесть разных победителей: Нико Росберг, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и Серхио Перес.