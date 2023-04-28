«Забавный у нас вид спорта». Расселл — о своём вылете из второго сегмента квалификации

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он показал 11-й результат.

«Очевидно, что мы недостаточно быстры в этот уикенд. Мне очень хотелось бы попасть в третий сегмент квалификации. Но я выложился по максимуму. Думаю, теоретически я мог собрать круг для попадания в третий сегмент, но не думаю, что сумел бы подняться выше восьмого места.

Забавный у нас вид спорта. В прошлый Гран-при я завоевал первый ряд в квалификации, а здесь вылетел во втором сегменте, а Льюис оказался лишь десятым в Q2.

Честно говоря, я не особо хорошо провёл тренировку. Я бы с удовольствием проехал ещё несколько кругов, но мы долго просидели в боксах.

В последней спринтерской гонке мы сразу смогли взяться за дело и буквально летели каждую сессию. В этот раз всё наоборот. Думаю, такое иногда случается», — приводит слова Расселла Total Motorsport.