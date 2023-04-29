Леклер объяснил свою ошибку, приведшую к аварии в конце спринт-квалификации в Баку

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в первой в истории Формулы-1 спринт-квалификации, прошедшей в рамках Гран-при Азербайджана Ф-1.

«Было чуть сложно на «софте», ведь мы со вчерашнего дня не ездили на этих шинах, а условия на трассе изменились. На втором быстром круге задние колёса перегрелись, я попробовал атаковать чуть больше, но потерял машину в пятом повороте. Не знал, что Карлос за мной, обидно, что помешал ему таким образом.

Нужно быть реалистами, «Ред Булл» выглядит очень сильным в вопросе гоночного темпа, мы уступаем.

Я сделаю всё, чтобы побороться с «Ред Булл». Мы здесь, чтобы побеждать, и я сделаю всё возможное, чтобы выиграть сегодня», — сказал Шарль Леклер после завершения спринт-квалификации.