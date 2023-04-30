Сайнс назвал противостояние Ферстаппена и Расселла «личным»

Пилот «Феррари» Карлос Санйс прокомментировал инцидент между Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана.

«Больше всего я старался избегать инцидентов. Места для обгона не было, но я почти смог обогнать и Ферстаппена, и Расселла. Они были очень агрессивны в отношении друг друга, в какой-то момент они приняли своё сражение близко к сердцу, оно стало личным противостоянием, потому что для них это несколько несвойственно.

Я же пытался держаться подальше от неприятностей, проехать всю дистанцию, чтобы продолжать укреплять уверенность в машине и выяснить причину своих проблем.

На данный момент, зная свой темп, я стараюсь минимизировать потери, потому что мне не хватает уверенности. У меня постоянно есть ощущение, что машина находится на пределе возможностей в каждом повороте, и это неприятное ощущение», — приводит слова Карлоса Сайнса RacingNews365.