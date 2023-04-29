Спринт Ф-1: Перес опередил Леклера, Ферстаппен гневается на Расселла за дыру в машине

Старт гонки прошёл довольно спокойно — в первом повороте пилоты сохранили позиции, однако Джорджу Расселлу удалось зацепиться за Макса Ферстаппена, и в третьем повороте между ними даже произошёл небольшой контакт — голландец остался очень недоволен действиями британца, а позже узнал, что от удара осталось повреждено днище, а в понтоне образовалась дыра. Так или иначе, Расселл прорвался на третье место, уступая лишь Леклеру и Пересу, а Ферстаппену пришлось защищать четвёртое место под атаками Сайнса. Позади по одной позиции отыграли Алонсо и Норрис, опередившие Албона и Стролла соответственно.

Не смог избежать проблем на первом круге Юки Цунода — японец уже на старте пропустил Гасли и де Вриса и откатился на последнее место, а затем потерял заднюю правую шину, ударившись о стену. Из-за обломков «Альфа Таури» заезд перешёл в режим виртуального сейфти-кара, который позже превратился в реальный автомобиль безопасности. Японцу это не помогло — после пит-стопа он попытался продолжить заезд, но подвеска была слишком сильно повреждена, а машина буквально ехала боком.

Сейфти-кар вернулся в боксы в конце четвёртого круга: Леклер и Перес благополучно уехали от пелотона, а Ферстаппен уже в первом повороте контратаковал зазевавшегося на рестарте Расселла и вернул себе третью позицию. Ещё одно место отыграл Алонсо — Фернандо отобрал шестую позицию у Хэмилтона, когда Льюис пытался побороться с Сайнсом.

На седьмом круге Перес пошёл в атаку на Леклера — с разблокировкой DRS Чеко легко объехал «Феррари» на прямой и возглавил заезд. Шарль попытался контратаковать на следующей DRS-прямой, но разница в скорости была куда меньше, и Серхио устоял.

Леклер стал постепенно отставать от Переса и к десятому кругу выпал из «зоны DRS» позади лидера. Однако Ферстаппену всё равно не удалось оказать прессинг на Шарля — Макс какое-то время держался в секунде позади «Феррари», но затем отстал чуть дальше и согласился на третье место.

Четвёртым к финишу пришёл Джордж Расселл, Карлос Сайнс замкнул топ-5, шестое место завоевал отыгравший две позиции Фернандо Алонсо, а последние очки забрали Льюис Хэмилтон и Лэнс Стролл. Александер Албон, который какое-то время сопротивлялся Лэнсу, занял девятое место, Оскар Пиастри стал десятым, опередив Кевина Магнуссена и Гуаньюя Чжоу, а Пьер Гасли, отыгравший больше всех позиций, остался лишь 13-м. Валттери Боттас и Ландо Норрис, которые рискнули проехать спринт на «софте», откатились в самый конец пелотона, пропустив в том числе Ника де Вриса и Нико Хюлькенберга.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Ферстаппен, но Перес за счёт победы отыграл у напарника два очка и теперь уступает ему 13 баллов.

В целом, если не считать борьбы Расселла с Ферстаппеном и дуэли Переса и Леклера, борьбы в топ-8 не было — разве что Алонсо объехал двух соперников. В остальном же пилоты, как и прежде бывало в спринтах, старались не рисковать техникой в преддверии воскресного Гран-при.

Он стартует в 14:00 по Москве, а на поуле вновь будет стоять Шарль Леклер.