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Тото Вольф — о Ферстаппене: он повзрослел и больше не совершает ошибок

Тото Вольф — о Ферстаппене: он повзрослел и больше не совершает ошибок
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, отдельно отметив его взросление и зрелость.

«Макс мне очень нравится. Макс в сочетании со своей машиной — это эталон. Он так повзрослел и больше не совершает ошибок. А ведь ему всего 25 лет, верно? Вы бы не подумали, что кто-то в этом возрасте настолько зрелый, так же как и его взгляды на жизнь. Это действительно впечатляет.

Будь то Макс, Льюис, Майкл, Айртон Сенна, все они разные. Но у них у всех есть эта грубая грань. Мне нравятся такие люди — трудные люди. Это часто означает, что у них больше амбиций и больше самоотдачи, и это относится не только к гонщикам, но и к другим ведущим людям в команде», — приводит слова Вольфа GrandPrix.

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