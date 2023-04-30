Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман выиграл основную гонку Формулы-2 в Баку, Фиттипальди — второй, Пуршер — третий

Берман выиграл основную гонку Формулы-2 в Баку, Фиттипальди — второй, Пуршер — третий
Комментарии

Британский гонщик «Према Рейсинг» Оливер Берман одержал победу в основной гонке пятого этапа чемпионата Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат показал пилот «Роден Карлин» Энцо Фиттипальди. Третьим по итогам гонки стал пилот «АРТ» Тео Пуршер.

Пилот «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс завершил гонку на четвёртом месте. Фредерик Вести из «Премы» финишировал пятым.

Оли Берман стал вторым пилотом в истории, который выиграл квалификацию, спринтерский заезд и основную гонку в Формуле-2. Ранее это удавалось сделать Антонио Джовинацци.

МестоПилотКомандаВремя
1.Оливер Берман«Према Рейсинг»29 кругов
2.Энцо Фиттипальди«Родин Карлин»+2,3
3.Тео Пуршер«АРТ»+2,6
4.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»+3,8
5.Фредерик Вести«Према Рейсинг»+15,2
6.Куш Майни«Кампос Рейсинг»+15,8
7.Деннис Хаугер«МП Моторспорт»+17,3
8.Исак Хаджар«Хайтек Пульс-Эйт»+19,6
9.Рихард Версхор«Ван Амерсфорт Рейсинг»+26,9
10.Джек Кроуфорд«Хайтек Пульс-Эйт»+27,5
11.Артур Леклер«ДАМС»+29,7
12.Зейн Мэлоуни«Родин Карлин»+30,4
13.Аюму Иваса«ДАМС»+32,9
14.Хуан Мануэль Корреа«Ван Амерсфорт Рейсинг»+39,1
15.Джехан Дарувала«МП Моторспорт»+39,3
16.Джек Дуэн«Инвикта Виртуози Рейсинг»+40,0
17.Клеман Новалак«Трайдент»+40,0
18.Роман Станек«Трайдент»+42,0
19.Рой Ниссани«ПХМ Рейсинг Хароуз»+53,2
20.Амаури Кордел«Инвикта Виртуози Рейсинг»+57,9
21.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»+61,3
22.Брэд Бенавидес«ПХМ Рейсинг Хароуз»сход
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023