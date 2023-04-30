Берман выиграл основную гонку Формулы-2 в Баку, Фиттипальди — второй, Пуршер — третий

Британский гонщик «Према Рейсинг» Оливер Берман одержал победу в основной гонке пятого этапа чемпионата Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат показал пилот «Роден Карлин» Энцо Фиттипальди. Третьим по итогам гонки стал пилот «АРТ» Тео Пуршер.

Пилот «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс завершил гонку на четвёртом месте. Фредерик Вести из «Премы» финишировал пятым.

Оли Берман стал вторым пилотом в истории, который выиграл квалификацию, спринтерский заезд и основную гонку в Формуле-2. Ранее это удавалось сделать Антонио Джовинацци.