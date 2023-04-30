Берман выиграл основную гонку Формулы-2 в Баку, Фиттипальди — второй, Пуршер — третий
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Британский гонщик «Према Рейсинг» Оливер Берман одержал победу в основной гонке пятого этапа чемпионата Формулы-2 в Азербайджане. Второй результат показал пилот «Роден Карлин» Энцо Фиттипальди. Третьим по итогам гонки стал пилот «АРТ» Тео Пуршер.
Пилот «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс завершил гонку на четвёртом месте. Фредерик Вести из «Премы» финишировал пятым.
Оли Берман стал вторым пилотом в истории, который выиграл квалификацию, спринтерский заезд и основную гонку в Формуле-2. Ранее это удавалось сделать Антонио Джовинацци.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|29 кругов
|2.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|+2,3
|3.
|Тео Пуршер
|«АРТ»
|+2,6
|4.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|+3,8
|5.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|+15,2
|6.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|+15,8
|7.
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|+17,3
|8.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+19,6
|9.
|Рихард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+26,9
|10.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+27,5
|11.
|Артур Леклер
|«ДАМС»
|+29,7
|12.
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|+30,4
|13.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+32,9
|14.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+39,1
|15.
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|+39,3
|16.
|Джек Дуэн
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+40,0
|17.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|+40,0
|18.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|+42,0
|19.
|Рой Ниссани
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+53,2
|20.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+57,9
|21.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|+61,3
|22.
|Брэд Бенавидес
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|сход
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