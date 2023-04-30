«Это беспокоит». Марко объяснил, почему этап в Баку получился тревожным для «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги выступления команды на Гран-при Азербайджана, прошедшем на минувших выходных в Баку.
«Первое и второе места в гонке, а также первое и третье места в спринте — мы очень довольны этим. Максу не повезло с сейфти-каром, и он не смог идеально подобрать настройки, что стоило ему времени. В результате ему не удалось выжать максимум из машины и не отстать от Переса. Чеко же был быстр с самого начала и не допустил ошибок.
Тот факт, что и Алонсо, и Леклер смогли показать равное с нами время на последних шести-восьми кругах, беспокоит. Нам пришлось попотеть, чтобы быть уверенными в том, что в конце гонки не будет сюрпризов», – приводит слова Марко издание ORF.
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