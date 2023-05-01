«В Баку это особенно сильно проявилось». Бакстон обратил внимание на черту Ферстаппена

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон поделился мнением об инциденте между гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана. Напомним, между ними произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении болида. В последствии Ферстаппен в жёсткой форме высказывался в адрес Расселла.

«Это немного чересчур, ведь Макс сам построил карьеру на том, что предпринимал смелые действия на трассе. Он жёстко сражался с соперниками на протяжении своей карьеры, но ему не нравится, когда жёстко сражаются с ним самим, особенно когда он борется за чемпионство. В Баку это особенно сильно проявилось», — приводит слова Бакстона PlanetF1 со ссылкой на его выступление на F1TV.

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