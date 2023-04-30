Разборки в Формуле-1: Ферстаппен обозвал Расселла придурком — по делу или сам виноват?

Спринтерская гонка Формулы-1 в Баку вышла не самой захватывающей, однако всё-таки подарила один отличный сюжет. Макс Ферстаппен и Джордж Расселл сцепились на первом круге гонки, а затем продолжили словесно выяснять отношения уже после финиша. Был ли пилот «Ред Булл» прав, когда обвинил британца в некорректном пилотаже, из-за которого голландец провёл весь спринт с дырой в болиде?

Что произошло на первом круге

Ферстаппен и Расселл после старта на протяжении нескольких поворотов сражались за третью позицию. В первом повороте обошлось без проблем: Расселл и Ферстаппен оставили друг другу достаточно места и благополучно помчали дальше, ко второму.

Макс был на полкорпуса впереди, зато Джордж занимал внутреннюю траекторию перед левым поворотом. На торможении Расселл решил не отступать и в итоге поравнялся с болидом «Ред Булл». Ферстаппена это не смутило: он оставил «Мерседесу» пространство шириной как раз в машину, но не стал расширять траекторию. В итоге, когда Расселла слегка занесло, «Мерседес» всё-таки задел болид «Ред Булл». К счастью, контакт оказался не слишком сильным: Ферстаппен не задел стену и сумел поехать дальше. Вот только уже позади Расселла и с пробоиной в левом боковом понтоне.

Борьба и контакт Расселла и Ферстаппена во втором повороте

Ферстаппен и Расселл продолжили сражение перед третьим поворотом, но в нём гонщик «Мерседеса» окончательно вышел вперёд. Впрочем, на рестарте спринта после ухода в боксы машины безопасности Ферстаппен уверенно контратаковал и вернул себе третье место.

Кто что сказал

Казалось бы, статус-кво восстановлен, Макс всё равно впереди. Однако и по ходу гонки, и по её окончании Ферстаппен бушевал и обвинял Расселла в провоцировании аварии. Голландец был удивлён, что пилота «Мерседеса» не оштрафовали, а после финиша решил лично поговорить с британцем в закрытом парке.

Миролюбивый Расселл попробовал не провоцировать конфликт, благодушно признавшись: мол, да, во втором повороте была небольшая ошибка из-за недостаточного сцепления с трассой.

Расселл пытается избежать контакта с Ферстаппеном, максимально выворачивая руль влево

Ферстаппен парировал: «Но у нас у всех не было сцепления. Мы все должны оставлять больше места. В следующий раз ожидай того же».

Концовки тирады Джордж, впрочем, решил не дожидаться и ушёл. Так что уже вслед британцу Ферстаппен пробормотал: «Придурок» (при желании можете поменять термин на менее приличный).

«Я просто не понимаю, зачем нужно так сильно рисковать на первом круге, в итоге просто вкатываясь в мой боковой понтон и сделав в нём дыру, — вопрошал в интервью телевизионщикам Ферстаппен. — У всех нас были холодные шины, которые легко заблокировать. Он просто прелестно объяснил всё это: «О, приятель, я просто заблокировал шины, пересмотри онборд». Но это не имеет никакого смысла. В моём понтоне есть дыра, это выглядит не очень.

У него не было темпа, и рисковать так сильно на первом круге в любом случае не очень выгодно, потому что я всё равно смогу добраться до него через несколько кругов. Есть вероятность получить повреждения на своей машине, а не только повредить мою. У меня была дыра в боковом понтоне, но и он вполне мог получить прокол, и на этом его гонка бы закончилась. На его месте я бы попытался побороться, но не стал бы допускать столкновения, потому что это последнее, что вы хотите сделать. У меня тоже были глупые ошибки в Формуле-1, когда я дебютировал. Возможно, это часть процесса обучения».

Ферстаппен в шоке от размера дыры в понтоне

Расселл, разумеется, с претензиями Ферстаппена не согласился — тем более после такого обмена мнениями в закрытом парке.

«Я был внутри, думаю, любой пилот понимает риск, на который он идёт, находясь снаружи поворота. Я здесь, чтобы сражаться и побеждать, и я не собираюсь поднимать ногу с педали только потому что он лидирует в чемпионате. Я был очень удивлён, что он старался удержаться снаружи. Это городская трасса, и ему есть что терять, гораздо больше, чем мне. Ни одно столкновение, ни один контакт не был преднамеренным, я делал всё возможное, чтобы борьба получилась чистой. Я был удивлён, что он сопротивлялся, потому что я был внутри.

Честно говоря, я удивился, что он так разозлился. Он всё равно финишировал третьим. У него достаточно опыта, чтобы понимать: если вы пытаетесь бороться, находясь снаружи, есть риск, что в тебя въедет тот парень, что находится внутри. Не думаю, что что-то было бы иначе, если бы мы поменялись с ним местами и он оказался внутри поворота», — заявил Джордж.

Прав ли Ферстаппен?

Мы согласимся с последней ремаркой Расселла — мол, если бы гонщики поменялись местами, то Макс наверняка повёл бы себя точно так же. И это чистая правда: за годы выступлений Ферстаппена в Формуле-1 мы видели множество случаев, когда он действовал агрессивно, вплоть до применения «хулиганской» логики: «Или ты отруливаешь, или мы сталкиваемся».

Если помнить бэкграунд Ферстаппена, то его жалобы становятся немного смешными. Да, Расселл действовал агрессивно и был слишком оптимистичен во втором повороте, но это довольно частые ситуации для первого круга. К тому же в распоряжении Макса лучшая машина Ф-1 в гоночном режиме, да и в квалификации «Ред Булл» и «Мерседес» разделяла пропасть — так точно ли стоило упираться до последнего?

Если бы Макс просто пропустил Расселла, то потом точно так же опередил бы его на рестарте, но зато обошёлся без повреждений машины. Кристиан Хорнер заявил, что из-за пробоины в понтоне Ферстаппен терял семь десятых на круге. Если это правда то без подобных происшествий Макс легко оставил бы позади Леклера, а потом имел все шансы отобрать у Серхио Переса победу в спринте. Но в итоге из-за собственной неуступчивости финишировал только третьим.

Да, странно требовать от пилота не бороться, но в 2022–2023 годах Ферстаппен не раз демонстрировал мудрый, зрелый подход, понимая: могу позволить себе проиграть позицию здесь и сейчас, но наверняка отыграюсь чуть позже. Но вот в Баку — на трассе, где даже мелкий контакт может привести к финишу в стене — Макс вдруг решил побороться как в последний раз.

Этот странный сбой, который, однако, показывает, что Ферстаппен всё ещё человек, который не всегда принимает оптимальные решения. Ну а с судьями мы согласимся: атака Расселла не выглядела сумасбродной, да и существенного сноса «Мерседеса» с траектории не было. В конце концов, раз уж стюарды не штрафуют даже Гасли за вынос Окона, было бы странно вдруг взять и наказать Расселла.

P. S. Повторная стычка Джорджа и Макса вряд ли возможна: Расселл после провала в основной квалификации стартует лишь 11-м, Ферстаппен — вторым.