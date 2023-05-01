Норрис — о ГП Азербайджана: примерно 20 кругов я ждал, когда гонка наконец закончится

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о выступлении на Гран-при Азербайджана, где он показал девятый результат.

«Это была длинная гонка. На протяжении примерно 20 кругов я ждал, когда она наконец закончится. Нам просто не повезло, машина безопасности выехала через круг после нашего пит-стопа, так что на самом деле мы не потеряли позиции, а просто пропустили вперёд Хюлькенберга и Окона. Хотя им пришлось сделать пит-стоп, так что, вероятно, особой разницы не было. Однако если бы я выехал впереди них, возможно, ехал бы один, потому что все остальные уже уехали. Пара очков — лучшее, чего мы могли добиться, так что этим результатом можно быть довольным.

Наша скорость на прямых всё ещё довольно шокирующая, что делает обгоны на таких трассах, как эта, практически невозможными. Но мы одинаково медленны и в поворотах, и на прямых», — приводит слова Норриса F1i.

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