Норрис: все пилоты во время брифинга поставили под сомнение сокращение зоны DRS в Баку

Пилоты Формулы-1 критически высказались по поводу сокращения зоны DRS на Гран-при Азербайджана. Она была сокращена примерно на четверть. Мнением по этому поводу поделись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
«В этом году они сократили DRS, и я не совсем понимаю, почему они это сделали, ведь у нас всегда были отличные гонки с DRS. Теперь же к тому моменту, когда активируешь DRS, оказывается, что уже слишком поздно», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
«Во время гонки было практически невозможно обгонять. Особенно с нашей скоростью на прямых. И тот факт, что в этом году зона DRS стала короче, положение дел не улучшает. А вообще, все пилоты поставили это под сомнение на брифинге», — сказал Норрис.
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