Энн Хэтэуэй встретилась с Риккардо на Met Gala и призналась, что является фанаткой Ф-1
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Популярная голливудская актриса Энн Хэтэуэй встретилась с австралийским резервным гонщиком «Ред Булл» Даниэлем Риккардо на благотворительном ужине Met Gala.
«Я большая фанатка Формулы-1», — призналась актриса при встрече с пилотом.
Энн Хэтэуэй призналась, что является фанаткой Формулы-1
Даниэль Риккардо в прошлом сезоне был боевым пилотом «Макларена», однако в команде приняли решение заменить австралийца на его соотечественника Оскара Пиастри. Даниэль Риккардо, в свою очередь, вернулся в «Ред Булл», за который выступал с 2014 по 2018 год. Сейчас он занимает должность резервного пилота в австрийской команде.
Риккардо в одном из интервью признался, что хотел бы вернуться на трассу в качестве боевого пилота в 2024 году.
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