«Меня это не пугает». Риккардо — о дефиците мест в топ-командах Формулы-1 на сезон-2024

Австралийский пилот, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался о том, что в топ-командах Формулы-1 заняты все места на сезон-2024.

«Меня это не пугает. Так было всегда. И я знал, что рискую, когда уходил из Формулы-1. Но я думаю, ясно, чего я не хочу. Мне не нужно просто любое место в следующем году, как бы я ни хотел снова участвовать в гонках. Не хочу начинать с нуля и строить свою карьеру в Формуле-1 с нуля. Это не из-за высокомерия. Но я это уже прошёл.

Не думаю, что подобное меня мотивирует или даёт мне тот второй импульс, который я ищу. Знаю, что места в топ-командах сильно ограничены, но именно там я смогу показать себя с лучшей стороны и преуспеть. Вот за чем я слежу», – приводит слова Риккардо Top Gear.