Аргентинский гонщик выступит на «Инди-500» с ливреей, посвящённой победе сборной на ЧМ

Ассоциация футбола Аргентины поддержит аргентинского гонщика Августина Канапино на легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» в 2023 году. Канапино выступит в этой гонке со специальной ливреей, посвящённой сборной Аргентине по футболу и её победе в чемпионате мира 2022 года.
Фото: twitter.com/AgustinCanapino
Фото: twitter.com/AgustinCanapino
Фото: twitter.com/AgustinCanapino
Фото: twitter.com/AgustinCanapino
«Для меня большая честь и большая гордость представлять чемпиона мира в самом старом и самом важном автогоночном соревновании на планете, а также представлять национальную команду, которая приносит так много радости всем аргентинцам. Я буду впервые выступать в этой гонке, и, пусть наша цель не так велика — пройти квалификацию и финишировать в гонке, мы будем делать это с максимумом желания финишировать как можно выше. Большое спасибо AFA и команде «Хункос» за возможность воплотить в жизнь эту мечту», — цитирует Августина Канапино пресс-служба серии.
«Акции, подобные тем, что мы объявляем сегодня, подчёркивают союз всех аргентинцев через спорт. Возможность объединить две великие страсти, такие как футбол и автоспорт, на чужой территории — это следствие командной работы. AFA гордится тем, что поддерживает аргентинского гонщика в культовой гонке «Инди-500» и желает всего наилучшего Канапино и команде «Хункос», — подчеркнул Клаудио Тапиа, президент AFA.
- 3 мая 2023
-
19:55
-
19:16
-
19:01
-
18:46
-
17:53
-
17:46
-
16:22
-
16:07
-
14:59
-
14:30
-
13:25
-
12:30
-
12:23
-
11:34
-
11:33
-
10:36
-
09:58
-
00:30
- 2 мая 2023
-
23:37
-
22:56
-
21:26
-
20:09
-
19:53
-
19:21
-
18:59
-
17:59
-
17:52
-
16:10
-
14:55
-
14:06
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:36
-
12:35