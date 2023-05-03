Аргентинский гонщик выступит на «Инди-500» с ливреей, посвящённой победе сборной на ЧМ

Ассоциация футбола Аргентины поддержит аргентинского гонщика Августина Канапино на легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» в 2023 году. Канапино выступит в этой гонке со специальной ливреей, посвящённой сборной Аргентине по футболу и её победе в чемпионате мира 2022 года.

Фото: twitter.com/AgustinCanapino

Фото: twitter.com/AgustinCanapino

Фото: twitter.com/AgustinCanapino

Фото: twitter.com/AgustinCanapino

«Для меня большая честь и большая гордость представлять чемпиона мира в самом старом и самом важном автогоночном соревновании на планете, а также представлять национальную команду, которая приносит так много радости всем аргентинцам. Я буду впервые выступать в этой гонке, и, пусть наша цель не так велика — пройти квалификацию и финишировать в гонке, мы будем делать это с максимумом желания финишировать как можно выше. Большое спасибо AFA и команде «Хункос» за возможность воплотить в жизнь эту мечту», — цитирует Августина Канапино пресс-служба серии.

«Акции, подобные тем, что мы объявляем сегодня, подчёркивают союз всех аргентинцев через спорт. Возможность объединить две великие страсти, такие как футбол и автоспорт, на чужой территории — это следствие командной работы. AFA гордится тем, что поддерживает аргентинского гонщика в культовой гонке «Инди-500» и желает всего наилучшего Канапино и команде «Хункос», — подчеркнул Клаудио Тапиа, президент AFA.