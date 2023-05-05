Расселл — лучший по итогам первой тренировки ГП Майами, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 4-й

В Майами (США) на Международном автодроме прошла первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат показал ещё один гонщик немецкой команды Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лучших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:

Место Пилот Команда Время 1. Джордж Расселл «Мерседес» 1:30.125 2. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.212 3. Шарль Леклер «Феррари» +0.324 4. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.424 5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.599 6. Пьер Гасли «Альпин» +0.979 7. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +1.106 8. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.212 9. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1.267 10. Эстебан Окон «Альпин» +1.417 11. Серхио Перес «Ред Булл» +1.441 12. Оскар Пиастри «Макларен» +1.685 13. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.728 14. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.777 15. Александер Албон «Уильямс» +1.778 16. Ландо Норрис «Макларен» +1.872 17. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +2.009 18. Юки Цунода «Альфа Таури» +2.044 19. Логан Сарджент «Уильямс» +2.494 20. Ник де Врис «Альфа Таури» +4.512