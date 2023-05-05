Расселл — лучший по итогам первой тренировки ГП Майами, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 4-й
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В Майами (США) на Международном автодроме прошла первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат показал ещё один гонщик немецкой команды Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лучших пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:30.125
|2.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.212
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.324
|4.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.424
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.599
|6.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0.979
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+1.106
|8.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.212
|9.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1.267
|10.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.417
|11.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.441
|12.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1.685
|13.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.728
|14.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.777
|15.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.778
|16.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.872
|17.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+2.009
|18.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.044
|19.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+2.494
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+4.512
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