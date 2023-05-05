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Расселл — лучший по итогам первой тренировки ГП Майами, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 4-й

Расселл — лучший по итогам первой тренировки ГП Майами, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 4-й
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В Майами (США) на Международном автодроме прошла первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат показал ещё один гонщик немецкой команды Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лучших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Действующий чемпион и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Джордж Расселл«Мерседес»1:30.125
2.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.212
3.Шарль Леклер«Феррари»+0.324
4.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.424
5.Карлос Сайнс«Феррари»+0.599
6.Пьер Гасли«Альпин»+0.979
7.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+1.106
8.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.212
9.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1.267
10.Эстебан Окон«Альпин»+1.417
11.Серхио Перес«Ред Булл»+1.441
12.Оскар Пиастри«Макларен»+1.685
13.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.728
14.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.777
15.Александер Албон«Уильямс»+1.778
16.Ландо Норрис«Макларен»+1.872
17.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+2.009
18.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.044
19.Логан Сарджент«Уильямс»+2.494
20.Ник де Врис«Альфа Таури»+4.512

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