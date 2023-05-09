Педро де ла Роса: Ферстаппен в Майами чувствовал себя как дома

Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса оценил выступление действующего чемпиона Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.
«Ферстаппен доминировал весь уикенд и допустил лишь одну ошибку — на первом круге в третьем сегменте квалификации. По правде говоря, он был хорош и на быстрых кругах, и в гоночном темпе. Так что меня не удивил его прорыв. Я не считал, что у Переса есть нужный темп.
Перес пробился в третий сегмент и показал отличный круг, но приложил много усилий, чтобы понять, где Ферстаппен сильнее него. Макс был крайне быстр и в пятом, и в шестом, и в седьмом, и в восьмом поворотах. Думаю, разница в этом. Ферстаппен почувствовал себя как дома с первого круга», — приводит слова де ла Росы GPBlog с ссылкой на подкаст F1Nation.
Напомним, Макс Ферстаппен стартовал в гонке с девятой позиции и прорвался на первое место, выиграв гонку.
- 9 мая 2023
-
20:39
-
20:34
-
19:32
-
18:39
-
17:27
-
16:09
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:22
-
14:20
-
13:20
-
12:52
-
12:35
-
12:29
-
12:04
-
11:46
-
11:27
-
11:04
-
10:35
-
09:52
-
00:32
- 8 мая 2023
-
23:20
-
23:12
-
22:32
-
21:33
-
20:44
-
20:37
-
19:19
-
19:00
-
18:29
-
16:37
-
15:00
-
14:06