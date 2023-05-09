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Педро де ла Роса: Ферстаппен в Майами чувствовал себя как дома

Педро де ла Роса: Ферстаппен в Майами чувствовал себя как дома
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса оценил выступление действующего чемпиона Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.

«Ферстаппен доминировал весь уикенд и допустил лишь одну ошибку — на первом круге в третьем сегменте квалификации. По правде говоря, он был хорош и на быстрых кругах, и в гоночном темпе. Так что меня не удивил его прорыв. Я не считал, что у Переса есть нужный темп.

Перес пробился в третий сегмент и показал отличный круг, но приложил много усилий, чтобы понять, где Ферстаппен сильнее него. Макс был крайне быстр и в пятом, и в шестом, и в седьмом, и в восьмом поворотах. Думаю, разница в этом. Ферстаппен почувствовал себя как дома с первого круга», — приводит слова де ла Росы GPBlog с ссылкой на подкаст F1Nation.

Напомним, Макс Ферстаппен стартовал в гонке с девятой позиции и прорвался на первое место, выиграв гонку.

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