Педро де ла Роса: Ферстаппен в Майами чувствовал себя как дома

Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса оценил выступление действующего чемпиона Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.

«Ферстаппен доминировал весь уикенд и допустил лишь одну ошибку — на первом круге в третьем сегменте квалификации. По правде говоря, он был хорош и на быстрых кругах, и в гоночном темпе. Так что меня не удивил его прорыв. Я не считал, что у Переса есть нужный темп.

Перес пробился в третий сегмент и показал отличный круг, но приложил много усилий, чтобы понять, где Ферстаппен сильнее него. Макс был крайне быстр и в пятом, и в шестом, и в седьмом, и в восьмом поворотах. Думаю, разница в этом. Ферстаппен почувствовал себя как дома с первого круга», — приводит слова де ла Росы GPBlog с ссылкой на подкаст F1Nation.

Напомним, Макс Ферстаппен стартовал в гонке с девятой позиции и прорвался на первое место, выиграв гонку.