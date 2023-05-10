ФИА восстановила лицензию трассы Гран-при Китая

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела аккредитацию трассы Международного автодрома Шанхая (Китай), сообщает издание Motorsport.

По информации ресурса, трасса получила трёхлетнюю лицензию на организацию Гран-при Формулы-1, проводившегося на ней с 2004 по 2019 год, а после приостановленного из-за пандемии коронавируса.

В преддверии нынешнего сезона ожидалось, что Гран-при Китая вернётся в календарь «королевских» гонок, однако по причине локдауна некоторых регионов страны это решение было отложено.

Напомним, в 2019 году победителем Гран-при Китая стал семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон.

5 лучших гонок в карьере Льюиса Хэмилтона: