Россиянин и лидер общего зачёта попали в аварию на Ралли Португалии WRC

В Португалии продолжается пятый этап чемпионата Ралли WRC. Перед последним спецучастком дня лидирует экипаж финского гонщика Калле Рованпери на «Тойоте».
Экипаж лидера чемпионата Ралли WRC Эльфина Эванса попал в аварию на предпоследнем спецучастке дня. Пресс-служба чемпионата сообщила, что оба пилота сами выбрались из машины и не испытывают проблем со здоровьем.
Также на четвёртом спецучастке с дистанции сошёл российский пилот Николай Грязин. По сообщениям команды, его состояние тоже оценивается как нормальное.
Перед этапом в Португалии Эванс делил первое место чемпионата с Себастьеном Ожье из «Тойоты» – оба заработали по 69 очков. Грязин расположился на 15-м месте, имея в своём активе три зачётных балла.
Сегодня, 12 мая, гонщикам предстоит преодолеть ещё один спецучасток. Заезды продолжатся в субботу и воскресенье.
- 12 мая 2023
-
21:43
-
21:24
-
20:30
-
19:52
-
19:19
-
18:41
-
18:15
-
17:54
-
17:34
-
17:14
-
16:21
-
15:40
-
14:31
-
13:47
-
13:32
-
12:26
-
11:24
-
10:35
-
10:01
- 11 мая 2023
-
23:58
-
23:01
-
22:12
-
21:17
-
20:42
-
19:40
-
19:25
-
18:41
-
17:44
-
15:27
-
14:18
-
13:46
-
13:37
-
11:58
-
11:21
-
11:00