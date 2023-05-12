Россиянин и лидер общего зачёта попали в аварию на Ралли Португалии WRC

В Португалии продолжается пятый этап чемпионата Ралли WRC. Перед последним спецучастком дня лидирует экипаж финского гонщика Калле Рованпери на «Тойоте».

Экипаж лидера чемпионата Ралли WRC Эльфина Эванса попал в аварию на предпоследнем спецучастке дня. Пресс-служба чемпионата сообщила, что оба пилота сами выбрались из машины и не испытывают проблем со здоровьем.

Также на четвёртом спецучастке с дистанции сошёл российский пилот Николай Грязин. По сообщениям команды, его состояние тоже оценивается как нормальное.

Перед этапом в Португалии Эванс делил первое место чемпионата с Себастьеном Ожье из «Тойоты» – оба заработали по 69 очков. Грязин расположился на 15-м месте, имея в своём активе три зачётных балла.

Сегодня, 12 мая, гонщикам предстоит преодолеть ещё один спецучасток. Заезды продолжатся в субботу и воскресенье.