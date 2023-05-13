«Настолько плохо, насколько может быть». Норрис — о Гран-при Майами

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о прошедшем этапе чемпионата мира Формулы-1 в Майами (США).

«Это был очень сложный этап для нас, по многим причинам. Мы боролись со всем – с машиной, с погодой, с покрытием трассы.

Всё было настолько плохо, насколько может быть. Мы продемонстрировали наши слабости даже в большем объёме, чем нам хотелось бы.

Но есть и хорошее – команда чему-то научилась. Мы увидели, что темп не позволяет даже бороться с другими командами. Да, было очень трудно, но это был весёлый уикенд, Майами – отличная трасса. С удовольствием вернусь сюда в следующем году», – сказал Норрис в серии McLaren Unboxed.

Напомним, британец завершил гонку на 17-м месте, его напарник Оскар Пиастри – на 19-м.