«Настолько плохо, насколько может быть». Норрис — о Гран-при Майами
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о прошедшем этапе чемпионата мира Формулы-1 в Майами (США).
«Это был очень сложный этап для нас, по многим причинам. Мы боролись со всем – с машиной, с погодой, с покрытием трассы.
Всё было настолько плохо, насколько может быть. Мы продемонстрировали наши слабости даже в большем объёме, чем нам хотелось бы.
Но есть и хорошее – команда чему-то научилась. Мы увидели, что темп не позволяет даже бороться с другими командами. Да, было очень трудно, но это был весёлый уикенд, Майами – отличная трасса. С удовольствием вернусь сюда в следующем году», – сказал Норрис в серии McLaren Unboxed.
Напомним, британец завершил гонку на 17-м месте, его напарник Оскар Пиастри – на 19-м.
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