Култхард предсказал, когда в Формуле-1 появится женщина-пилот
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Бывший пилот Формулы-1 и вице-чемпион мира британец Дэвид Култхард высказался о возможном появлении в «Королевских гонках» женщины-пилота.
«Я всегда поддерживал женщин в автоспорте. Я стал участником программы, которая поддерживает девочек в картинге.
Появление женщины в Ф-1? Это лишь вопрос времени. Смысл заключается в привлечении девочек в картинг и оказании им такой же поддержки, которую получили Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, для реализации своего таланта. Я убеждён, что мы увидим женщину в Формуле-1 в следующем десятилетии», – приводит слова Култхарда издание Racingnews365.
Ранее в интервью Култхард объяснил, что нужно сделать действующему пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру для завоевания титула Формулы-1.
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