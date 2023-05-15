Формула-1 может серьёзно пересмотреть календарь в ближайшие несколько лет

Уже в сезоне-2024 календарь чемпионата Формулы-1 будет кардинально пересмотрен, а последовательность Гран-при станет более логичной, сообщает The Race.

Сообщается, что следующий сезон с большой долей вероятности начнётся в Австралии, после чего «Королева автоспорта» проведёт азиатские гонки: в Китае, Японии и/или Сингапуре. Гран-при в последних двух странах в этом и в прошлом сезоне были запланированы на осень. Также ожидается перенос гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за месяца Рамадана, который в 2024 году выпадает на даты с 10 марта по 9 апреля.

Также в начале сезона Формула-1, вероятно, отправится в ЮАР на трассу Кьялами, в случае если данный Гран-при всё же будет включён в календарь. Помимо этого, присутствует неопределённость в отношении гран-при Бельгии, и в этот раз есть большая вероятность, что Спа-Франкоршам всё-таки потеряет место в календаре сезона-2024, а в дальнейшем будет чередоваться с этапом во Франции или Нидерландах.

Из других значимых изменений отмечается, что в ближайшей перспективе в Формуле-1 останется всего один итальянский этап: в случае если Монца сможет найти значительную финансовую поддержку и гарантировать своё будущее в долгосрочной перспективе, то Имола не получит продления после 2025 года и наоборот.

Также в 2026 году Гран-при Испании, вероятно, в последний раз пройдёт в Барселоне, а с 2027 года этап переедет на городскую трассу в Мадриде.

Сообщается, что Формула-1 изучает возможность проведения этапа в Южной Корее, а слухи о проведении гонок в Колумбии и Вьетнаме не соответствуют реальности. Под вопросом также находится продление контракта с Гран-при Китая (соглашение истекает в конце 2024 года), несмотря на появление первого китайского гонщика в лице Гуаньюя Чжоу.

Также с 2026 года не исключено возвращение в календарь Формулы-1 Гран-при Германии. Это может произойти в случае финансовой поддержки Audi.