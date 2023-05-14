Если Карлоса правда хотят убрать, то косвенно это говорит и о недоверии к Леклеру.

Говорят, «Феррари» недовольна Сайнсом. Но на кого менять испанца и зачем?

«Феррари» продолжает штормить: очередные слухи касаются не руководства или инженерного состава команды, а пилотов. По неофициальным сведениям, «Скудерию» не устраивают выступления Карлоса Сайнса. Правда ли испанец может потерять своё место и кого тогда брать вместо него?

Что не так с Карлосом?

Сайнс довольно успешно дебютировал в «Феррари» в 2021 году, когда сразу же сумел составить конкуренцию Шарлю Леклеру и зарекомендовать себя как быстрого и надёжного пилота. Тем удивительнее оказались результаты год спустя, когда Сайнс завалил первую половину сезона: регулярно попадал в аварии и проигрывал Леклеру по скорости. В итоге Карлос даже родил мем, что на каждой очередной трассе он пытается найти гравий – мол, сказываются гены легендарного отца-раллиста.

Сезон-2023 пока складывается ненамного лучше. Сайнс по-прежнему нестабилен: если в хороший день он способен ехать примерно на уровне Леклера, то в плохой может проиграть монегаску целую вечность. То есть из Карлоса может получиться неплохой командный игрок, но не гонщик, который способен побороться за титул, если провалится Шарль.

В итоге в испанском – точнее, каталонском – СМИ родился слух, что «Феррари» уже «сыта по горло» средненькими результатами Карлоса и его попытками оправдаться. Мол, если так пойдёт и дальше, то Сайнсу начнут искать замену. Якобы не против и Шарль Леклер – после того как напарник слегка помешал ему в квалификации Гран-при Австралии.

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Испанца правда могут заменить?

Давайте ответим кратко и уверенно: вероятность ухода Сайнса из «Феррари» уже в конце сезона-2023 крайне мала. По той простой причине, что у Карлоса контракт до конца сезона-2024, а досрочное расторжение соглашения топ-командой Ф-1 – событие крайне редкое и серьёзное.

Чтобы «Феррари» избавилась от Сайнса, должно сойтись очень много факторов:

слабые выступления Карлоса;

юридическая возможность расторгнуть соглашение (вопрос в компенсации);

достойный сменщик.

Пройдёмся по пунктам. Сайнс выступает действительно средненько, но в то же время не настолько ужасно, чтобы «Феррари» резко задумалась о ситуации с пилотами. Новая машина не оправдывает ожиданий и ведёт себя крайне нестабильно, инженеры приходят и уходят, Лоран Мекис решил убежать в «Альфа Таури»… Вы уверены, что на фоне всего происходящего Фредерик Вассёр вознамерится ещё и увольнять Сайнса?

По юридической стороне повторимся: возможно всё, вопрос в деньгах. Особенно если у Карлоса альтернативный вариант продолжения карьеры (например, в «Ауди»). А вот что касается стоящего сменщика, то это достойно отдельного пункта…

Кто вместо Сайнса?

Из топ-пилотов Формулы-1 без контракта на 2024 год остаётся лишь один. И это… да-да, Льюис Хэмилтон. Что ж, если и заваривать кашу с увольнением Карлоса, то разумно делать это ради действительно крупной рыбы. Вот только сам Хэмилтон не раз заявлял, что хочет остаться в «Мерседесе» и рассчитывает на новый долгосрочный контракт с «Серебряными стрелами».

Да, бренд «Феррари» манит любого пилота, но как насчёт нынешних результатов команды из Маранелло и того факта, что в 2024-м Льюису исполнится 39 лет? У него нет в запасе условно четырёх-пяти сезонов, чтобы выстроить команду вокруг себя и взять желанный восьмой титул. Да и для «Скудерии» ставка на достаточно возрастного пилота будет выглядеть странно.

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Что касается других кандидатур, то про Ландо Норриса «Макларен» многократно заверял, что у британца «твёрдый и чёткий» многолетний контракт без каких-либо условий досрочного разрыва. Кто ещё? Можно взять из родственного «Хааса» Хюлькенберга и Магнуссена, но разве это шаг вперёд по сравнению с Карлосом?

Есть свой воспитанник Шварцман, в Ф-2 начал стремительно прогрессировать Берман, но поверить в приход в «Феррари» новичка без опыта выступлений в Ф-1 невозможно. Ещё имеется Антонио Джовинацци, но… Но если «Скудерия» уволит Сайнса ради проведшего три средненьких сезона итальянца, это будет максимально смешно.

Короче говоря, если Хэмилтон вдруг не начнёт мечтать о завершении карьеры в «Феррари», то последний год своего контракта Сайнс однозначно отработает.

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Слухи про Карлоса — плохой знак для Леклера

Напоследок о напарнике Сайнса. Если вопреки всему «Феррари» правда решила найти Шарлю Леклеру нового сокомандника, то это говорит о неуверенности «Скудерии» в потенциале монегаска как будущего чемпиона Ф-1.

Судите сами: Карлос своей скоростью и результатами фактически сам превратил себя во второго номера. Номера, который при этом в хороших отношениях с Леклером и всё же способен набирать достойное число очков, когда не подводит техника. То есть в «Феррари» сама собой решилась проблема, что нужно кого-то задвинуть ради режима наибольшего благоприятствия для лидера.

Так зачем же боссам Маранелло искать замену Сайнса, если из него получается идеальный Боттас времён «Мерседеса»? К чему потенциальные сложности в случае прихода в «Феррари» кого-то сильнее? Логичный ответ лишь один: на такой шаг «Скудерия» пойдёт, если решит искать не нового помощника Леклера, а нового первого номера. Человека, который быстро проявит себя и в итоге сам оттеснит Шарля на роль второго плана. Человека, в лице которого «Феррари» увидит лидера, наконец вытаскивающего команду наверх.

Так что помните: если о замене Сайнса задумаются по-настоящему, это удар ещё и по Леклеру и признак дальнейших мощных перестановок внутри «Феррари».