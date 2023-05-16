С автодрома в Имоле эвакуируют персонал из-за угрозы затопления

Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил, что с автодрома в Имоле, где в ближайшие выходные должен пройти очередной этап чемпионата мира — Гран-при Эмилии-Романьи, эвакуируют весь персонал из-за сильного дождя и угрозы затопления.

Ливень в Имоле

Ливень в Имоле

Ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в этой зоне ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться сегодня и завтра. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при.

Этап в Эмилии-Романье состоится с 19 по 21 мая.

Сейчас в Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который стал лучшим и в прошлом сезоне. В активе австрийского гоночного коллектива после пяти этапов Гран-при 224 очка. На втором месте располагается «Астон Мартин» (102 очка), а замыкает тройку «Мерседес» с 96 баллами.