С автодрома в Имоле эвакуируют персонал из-за угрозы затопления

Известный журналист Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил, что с автодрома в Имоле, где в ближайшие выходные должен пройти очередной этап чемпионата мира — Гран-при Эмилии-Романьи, эвакуируют весь персонал из-за сильного дождя и угрозы затопления.
Ливень в Имоле
Ливень в Имоле
Ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в этой зоне ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться сегодня и завтра. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при.
Этап в Эмилии-Романье состоится с 19 по 21 мая.
Сейчас в Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», который стал лучшим и в прошлом сезоне. В активе австрийского гоночного коллектива после пяти этапов Гран-при 224 очка. На втором месте располагается «Астон Мартин» (102 очка), а замыкает тройку «Мерседес» с 96 баллами.
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