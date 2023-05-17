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Гран-при Формулы-1 в Имоле отменён из-за наводнения

Гран-при Формулы-1 в Имоле отменён из-за наводнения
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Этап Гран-при Формулы-1, который должен был состояться в Имоле в ближайшие выходные, был отменён из-за наводнения.

«Сообщество Формулы-1 хочет выразить свои слова поддержки в адрес людям, пострадавшим от недавних событий в Эмилии-Романье. Мы также хотим отдать должное работе служб спасения, которые делают все возможное чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

По итогам обсуждений между Формулой-1, президентом ФИА, властями из соответствующих министерств, президентом Автомобильного клуба Италии, президентом области Эмилия-Романья, мэром города и промоутером было принято решение не проводить Гран-при в Имоле в этот уикенд.

Это решение было принято потому, что в таких условиях безопасное проведение мероприятия невозхможно. невозможно. Это правильное и ответственное решение, учитывая ситуации, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дальнейшее давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время», — говорится в заявлении Формулы-1.

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