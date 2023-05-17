Гран-при Формулы-1 в Имоле отменён из-за наводнения

Этап Гран-при Формулы-1, который должен был состояться в Имоле в ближайшие выходные, был отменён из-за наводнения.
«Сообщество Формулы-1 хочет выразить свои слова поддержки в адрес людям, пострадавшим от недавних событий в Эмилии-Романье. Мы также хотим отдать должное работе служб спасения, которые делают все возможное чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.
По итогам обсуждений между Формулой-1, президентом ФИА, властями из соответствующих министерств, президентом Автомобильного клуба Италии, президентом области Эмилия-Романья, мэром города и промоутером было принято решение не проводить Гран-при в Имоле в этот уикенд.
Это решение было принято потому, что в таких условиях безопасное проведение мероприятия невозхможно. невозможно. Это правильное и ответственное решение, учитывая ситуации, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дальнейшее давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время», — говорится в заявлении Формулы-1.
- 17 мая 2023
-
14:20
-
14:15
-
13:36
-
13:28
-
13:16
-
12:38
-
12:07
-
11:24
-
11:12
-
10:46
-
10:33
-
10:19
-
09:56
-
09:34
-
00:55
-
00:30
- 16 мая 2023
-
23:49
-
23:03
-
21:57
-
20:42
-
19:44
-
19:05
-
18:08
-
17:18
-
15:49
-
15:35
-
14:22
-
13:32
-
13:03
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
10:50