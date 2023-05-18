Технический директор «Астон Мартин» обозначил цели предстоящего обновления AMR23

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоус, комментируя предстоящие обновления сверхуспешного для команды болида AMR23, обозначил планы на 2023 год.
«Мы должны учитывать, где мы находимся по отношению к «Ред Булл». Но я думаю, что у нас есть относительно сильные стороны. Мы также должны оптимизировать нашу машину для каждой конкретной трассы, а это означает, что временами могут быть разные аспекты.
Но думаю, что «Ред Булл» как концепция развита немного лучше, чем наша. В начале прошлого года мы перешли на совершенно другую концепцию, поэтому до сих пор её разрабатываем.
Мы думаем, что сделали большой шаг в этом году, но нам ещё предстоит пройти некоторый путь. И я бы, честно говоря, не стал бы указывать на какую-то одну область как на слабую сторону. Считаю, что нам нужно улучшить всё», — приводит слова Фэллоуса Motorsport.
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