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Технический директор «Астон Мартин» обозначил цели предстоящего обновления AMR23

Технический директор «Астон Мартин» обозначил цели предстоящего обновления AMR23
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Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоус, комментируя предстоящие обновления сверхуспешного для команды болида AMR23, обозначил планы на 2023 год.

«Мы должны учитывать, где мы находимся по отношению к «Ред Булл». Но я думаю, что у нас есть относительно сильные стороны. Мы также должны оптимизировать нашу машину для каждой конкретной трассы, а это означает, что временами могут быть разные аспекты.

Но думаю, что «Ред Булл» как концепция развита немного лучше, чем наша. В начале прошлого года мы перешли на совершенно другую концепцию, поэтому до сих пор её разрабатываем.

Мы думаем, что сделали большой шаг в этом году, но нам ещё предстоит пройти некоторый путь. И я бы, честно говоря, не стал бы указывать на какую-то одну область как на слабую сторону. Считаю, что нам нужно улучшить всё», — приводит слова Фэллоуса Motorsport.

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