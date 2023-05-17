Экс-чемпион Ф-1: Алонсо может выступать до 45 лет
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Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о карьерных перспективах двукратного победителя чемпионата испанского ветерана Фернандо Алонсо.
«Я считаю, что он способен уйти на пике. Если у него не получится завоевать ещё один титул, он может выйти и сказать: «Послушайте, я рассчитывал на это, все знают о моём потенциале, но он попросту не был реализован».
Раньше мы говорили о нём так, словно он вот-вот завершит карьеру, и говорим так сейчас, но он способен выступать до 45 лет», – приводит слова Хилла Sky Sports.
В нынешнем сезоне Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», стал призёром четырёх из пяти прошедших Гран-при – испанец финишировал третьим на этапах в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Майами.
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