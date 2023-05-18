Эдди Джордан: при выборе команд Алонсо гнался за деньгами, титулов могло бы быть 5 или 6

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказал мнение, что испанский пилот Фернандо Алонсо за время карьеры допускал ошибку при выборе команд, ориентируясь на деньги, что в итоге стоило ему дальнейших титулов чемпиона мира.

«Никогда не стоит оглядываться назад. Он должен спросить себя самого, он должен спросить своего менеджера Флавио Бриаторе. Нельзя забывать, что Фернандо Алонсо гнался за деньгами. Он отправлялся в команды, где получал больше денег, хотя мог бы перейти в те гоночные коллективы, где денег было бы меньше, зато больше шансов на завоевание титулов.

Сейчас он, вероятно, сожалеет об этом, потому что денег у него теперь очень много. Иногда, когда оглядываешься назад, кажется, что совершил ошибку. И если бы сейчас я сидел напротив него, то сказал бы: «Фернандо, ты совершил ошибку. У тебя всё равно великое наследие, ты двукратный чемпион мира. Но в глубине души ты знаешь, что титулов могло бы быть пять или шесть», — приводит слова Джордана PlanetF1 со ссылкой на его выступление в Formula For Success podcast.

Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1 (оба титула выигрывал с «Рено»). С 2010 по 2014 год, выступая за «Феррари», трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: