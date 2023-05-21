Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали обвинил гонщиков Формулы-1 в эгоизме, связанном с реакцией пилотов на увеличение количества спринтерских гонок.
«Я не хочу видеть общество, где каждый не может говорить, что он думает по тому или иному поводу. Но гонщикам иногда нужно помнить о том, что они являются частью большого проекта. Мы не должны быть эгоистичными.
Они – часть спорта и бизнеса. Формула-1 растёт, потому что мы размышляем в высоких категориях. Конечно, выходить из зоны комфорта бывает трудно, но это не значит, что нужно становиться ленивыми и самодовольными.
Мы рассмотрим некоторые особенности спринтерского формата в конце сезона, но для этого нам нужно опробовать его в запланированных шести случаях.
У нас не будет спринтерских гонок каждый уикенд. Но у нас есть новая аудитория, и мы должны обеспечить возможность зарабатывать деньги в каждой сессии, а не позволять всем просто кататься по кругу единственно для выгоды инженеров и пилотов», – приводит слова Доменикали The Daily Mail.
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