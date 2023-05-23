Гран-при Монако может пройти в дождевых условиях

Предстоящий этап Формулы-1, Гран-при Монако, может состояться в дождевых условиях. Об этом говорят данные таких ресурсов, как AccuWeather и The Weather Channel. Согласно данным этих источников, осадки ожидаются в пятницу, 26 мая, и особенно в субботу. При этом в воскресенье вероятность дождей небольшая.
В то же время по сведениям GISMETEO и Яндекс.Погоды, в течение всего гоночного уикенда вероятность осадков небольшая.
Гран-при Монако пройдёт с 26 по 28 мая.
В настоящий момент уверенно лидирует в Кубке конструкторов австрийская команда «Ред Булл». После пяти Гран-при в активе гоночного коллектива 224 очка. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 балла). Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 96 очков.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1:
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