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Вольф высказался об ожиданиях от новинок «Мерседеса», которые команда привезёт в Монако

Вольф высказался об ожиданиях от новинок «Мерседеса», которые команда привезёт в Монако
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об обновлениях, которые подготовила немецкая команда. Новинки «Мерседес» привезёт уже на Гран-при Монако, при этом, по словам Вольфа, в силу особенностей местной трассы едва ли можно будет сформировать чёткое представление об их эффективности.

«В Формуле-1 чудес не бывает. Не могу сказать, что скорость прохождения круга увеличится на полсекунды. Однако я надеюсь, что некоторые проблемы останутся в прошлом и мы сможем продолжать работу на конкурентоспособной машине.

Монако не имеет ничего общего с обычной гоночной трассой. Вот почему в следующий уикенд мы не узнаем, действительно ли то, что мы изменили в болиде, принесёт пользу», — приводит слова Вольфа oe24.at.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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