Серхио Перес рассказал о сложностях Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт с 26 по 28 мая. По мнению мексиканца, пилоты могут в очередной раз столкнуться с погодными проблемами.

«Погода здесь снова может оказаться непростой, а это означает, что пилоты должны по максимуму использовать каждый момент, когда садятся в машину. Важно правильно подобрать настройки и хорошо провести квалификацию, чтобы иметь шансы на победу в воскресенье.

Гонку в Монако мечтает выиграть каждый, и мне посчастливилось добиться этого в минувшем сезоне. И это только усилило желание снова подняться на высшую ступеньку», – приводит слова Переса издание GP Fans.

После пяти Гран-при Перес занимает второе место в личном зачёте пилотов, на 14 очков отставая от голландца Макса Ферстаппена.