Хорнер — о Ферстаппене и Пересе: они гоняются не только ради себя, и это нужно дать понять
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о конкуренции между пилотами команды, голландцем Максом Ферстаппеном и мексиканцем Серхио Пересом.
«Команда имеет контракты с двумя гонщиками, и у нас два чемпионата. Один проводится среди конструкторов, а другой – среди пилотов, и порой здесь может возникать конфликт. Однако в этом аспекте нужно быть уверенным заранее.
Вы обязаны заранее провести непростой разговор и дать понять, что пилоты находятся в машине не только ради себя. Они представляют 1500 сотрудников нашей команды, а также всех партнёров и акционеров. Так что это гораздо больше, чем представлять себя», – сказал Хорнер в подкасте Extraordinary Tales.
Ранее Перес рассказал о специфике работы с Ферстаппеном в одной команде.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
23:01
-
21:55
-
21:28
-
20:41
-
19:39
-
18:47
-
17:55
-
16:27
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
Партнерский контент