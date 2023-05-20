Хорнер — о Ферстаппене и Пересе: они гоняются не только ради себя, и это нужно дать понять

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о конкуренции между пилотами команды, голландцем Максом Ферстаппеном и мексиканцем Серхио Пересом.

«Команда имеет контракты с двумя гонщиками, и у нас два чемпионата. Один проводится среди конструкторов, а другой – среди пилотов, и порой здесь может возникать конфликт. Однако в этом аспекте нужно быть уверенным заранее.

Вы обязаны заранее провести непростой разговор и дать понять, что пилоты находятся в машине не только ради себя. Они представляют 1500 сотрудников нашей команды, а также всех партнёров и акционеров. Так что это гораздо больше, чем представлять себя», – сказал Хорнер в подкасте Extraordinary Tales.

Ранее Перес рассказал о специфике работы с Ферстаппеном в одной команде.