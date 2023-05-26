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«Франкенштейн». Брандл рассказал, почему сомневается в эффективности новинок «Мерседеса»

«Франкенштейн». Брандл рассказал, почему сомневается в эффективности новинок «Мерседеса»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл выразил сомнение в эффективности обновлённого болида «Мерседеса».

«Меня беспокоит общая концепция, на основе которой построена машина. Этот болид не будет выигрывать автомобильные парады красоты, правда? В нём есть что-то вроде Франкенштейна.

Но, как говорил великий Кен Тиррелл, когда машина пересекает финишную черту первой, она в любом случае становится красивой.

Извиняюсь, но для меня обновления «Мерседеса» выглядят так: Тото (Тото Вольф – руководитель «Мерседеса». – Прим. «Чемпионата») и Льюис (Льюис Хэмилтон – пилот «Мерседеса». – Прим. «Чемпионата») подумали: «Так, если мы продолжим делать всё то же самое, результат тоже останется прежним. Значит, надо сделать что-то другое!» – приводит слова Брандла портал PlanetF1.

Напомним, к Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные, «Мерседес» привёз обновлённый болид с традиционными боковыми понтонами.

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