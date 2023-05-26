Вольф прокомментировал низкий темп Расселла на практиках в Монако. Он приехал 12-м и 15-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги двух тренировок на Гран-при Монако для британца Джорджа Расселла.

«Расселлу нужно пару кругов, чтобы взвинтить темп. Важно, что он сделал шаг вперёд во второй сессии. В квалификации он точно будет в игре, я не волнуюсь по этому поводу», – приводит слова Вольфа портал GP Blog.

Первую практику Расселл завершил на 15-м месте, отстав от лидера на 1,694 секунды. Во второй сессии Джордж был классифицирован на 12-м месте с отрывом от первой позиции в 0,729 секунды.

Напомним, к Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные, «Мерседес» масштабно обновил болид, вернув традиционные боковые понтоны.

Квалификация гонки в Монако пройдёт завтра, 27 мая, и начнётся в 17:00 мск.