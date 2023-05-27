Де ла Роса: Алонсо останется в Формуле-1 дольше, чем на два года

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса выразил мнение, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо останется в главной гоночной серии и после 2024 года.
«Лично я считаю, что Алонсо останется дольше, чем на два года. Всё благодаря его вовлечённости, энтузиазму и скорости. Любая команда захочет заполучить себе Алонсо. Фернандо нравится сражаться на трассе, и он будет продолжать, пока будет конкурентоспособен. А когда наступит день, в который он ощутит нехватку скорости, то он посвятит себя чему-то другому.
Пока я не вижу никаких признаков, что скорость Алонсо падает. Это же касается и его эффективности на трассе», — проводит слова де ла Росы Munro Deportivo.
С нынешнего сезона Фернандо Алонсо выступает за «Астон Мартин». Испанец подписал с командой долгосрочный контракт.
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