Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: хотел бы, чтобы Алонсо выиграл гонку в Монако

Ферстаппен: хотел бы, чтобы Алонсо выиграл гонку в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и признался, что хотел бы увидеть победу испанца в ближайшей гонке на Гран-при Монако.

«Я знаю, что Фернандо считает, что здесь, в Монако, у него есть шансы выиграть. Честно говоря, я бы хотел, чтобы Алонсо победил. Он должен был выиграть гораздо больше гонок, чем выиграл, и должен был завоевать больше титулов. Фернандо очень хорош. И он это доказывает сейчас. Ему 41 год, а он остаётся на таком уровне. Это безумие. Я очень уважаю Фернандо.

Когда я был моложе и следил за Формулой-1, то у Алонсо не было лучшей машины, но он всё равно боролся за титул только благодаря своему уровню вождения либо за счёт того, как располагался на первом круге», — приводит слова Ферстаппена AS.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо считает себя кандидатом на поул в Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023