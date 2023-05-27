Ферстаппен — о быстрейшем круге в квалификации в Монако: я зацепил несколько барьеров

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло.

«Я очень доволен. Мы знали, что нам в этот раз будет непросто всё собрать воедино. Но весь уикенд мы прибавляли, становились быстрее.

В квалификации нужно выдавать максимум и рисковать. Первый сектор на финальном круге получился не очень сильным, я ехал чуть осторожно. Знал, что отстаю, и понимал, что нужно атаковать на третьем секторе — и это удалось, я выложился по максимуму, зацепил несколько барьеров. Очень рад, что впервые оказался здесь на подиуме.

Теперь нам нужен чистый старт — до первого поворота недалеко. Нужно избежать хаоса, который возможен на Гран-при Монако, и держать голову холодной», — сказал Макс.

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